رئيس الوزراء بساحل العاج يقدّم استقالته

قدّم رئيس الوزراء في كوت ديفوار (ساحل العاج)، دانيال كابلان دونكان، اليوم الإثنين، استقالته وحكومته، في أعقاب اجتماع مع الرئيس الحسن واتارا.

وحسب مراسل الأناضول، فإن الإستقالة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة ياموسوكرو، كانت منتظرة منذ أيام.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الإيفواري تعيين نائب له ورئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي سلسلة التعيينات الجديدة بعد شهرين من اعتماد دستور جديد للبلاد يقضي بتشكيل مؤسسات جديدة.

وتقلد دونكان (74 عاما) رئاسة وزراء بلاده من 1993 إلى 1999، ثم عاد لينال المنصب من جديد بدءا من 21 نوفمبر/تشرين ثان 2012.