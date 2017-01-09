مصر.. معاقبة 65 مدنيًا بأحكام عسكرية تصل لـ المؤبد

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 65 مدنيًا، بأحكام متفاوتة بين السجن المؤبد (25 عامًا) و5 سنوات، وبراءة 33 آخرين، في قضية 'عنف'، وفق مصدر قانوني.

وقال المحامي علي أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن 'المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة الإسكندرية (شمال)، عاقبت اليوم 49 متهماً غيابيًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، وبأحكام متفاوتة بين 5 سنوات و15 سنة حضوريًا لـ 16 آخرين، في قضية عنف شهدتها محافظة الغربية (دلتا النيل/ شمال)، خلال العام 2014'.

وفي تصريحات للأناضول، أضاف المحامي، أن 'المحكمة برأت أيضًا في ذات القضية، 33 آخرين'، وهو حكم أولي يجوز الطعن عليه.

وعاقبت المحكمة، المتهمين، بعد إدانتهم في القضية العسكرية رقم 289 عسكرية، بـ'القيام بأعمال عنف، وزرع عبوات ناسفة بأماكن عامة بمحافظة الغربية، خلال العام 2014'.

فيما نفت هيئة الدفاع عن المتهمين الاتهامات المنسوبة لهم، وقالت إنها 'غير صحيحة، وغالبيتها وقائع لم تحدث'.

ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث أن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.