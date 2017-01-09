الاتحاد الأوروبي:12 مليون يورو لمعالجة ''الجوع'' باليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي خصص 12 مليون يورو لمعالجة مشكلة الجوع المتزايدة في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: إن '14 مليون شخص(من أصل نحو 26 مليون) يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، لذلك خصص الاتحاد الأوروبي منحة مالية تبلغ 12 مليون يورو لدعم الجهود التي تبذلها (الفاو) لمعالجة مشكلة الجوع المتفاقمة في البلاد'.

وأضافت أنه 'سيتم تخصيص المبلغ لزيادة الوعي بحجم الوضع الراهن وتفادي تصاعد الأزمة، إضافة لتقديم الدعم الزراعي لأكثر من 150 ألف شخص لمساعدتهم على التحسين السريع لإنتاج الغذاء'.

وشددت على أنه رغم الجهود المبذولة في اليمن، إلا أن هناك حاجة للقيام بأكثر من ذلك لتفادي أزمة الجوع المتفاقمة.

وأشارت منظمة 'فاو' إلى أنها تحتاج في عام 2017، إلى 48.4 مليون دولار أمريكي لدعم سبل العيش الزراعية، التي ستقدم العون لأكثر من 3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وفي سياق آخر، دعا أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، اليوم، المنظمات الدولية والحقوقية والإغاثية إلى فتح مكاتبها الرئيسية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن.

جاء ذلك خلال استقبال بن دغر، منسق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، الكسندر سيت، بقصر معاشيق في عدن، بحسب وكالة 'سبأ' الرسمية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بأنشطة 'الصليب الأحمر' في الجانب الإغاثي باليمن، معربا عن أمله في مضاعفة جهود اللجنة الدولية في كافة المجالات.

من جانبه، استعرض ممثل 'الصليب الأحمر'، بحسب وكالة 'سبأ'، ما قدمته منظمته لدعم اليمن خاصة فيما يتعلق بصيانة وإصلاح آبار المياه.

وتشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة 'أنصار الله' (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.