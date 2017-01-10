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10/1/2017 12:55:32 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: أشيد بأداء البلدية في الفترة الأخيرة.. «مكافحة الفساد» أمانة بأعناق أمنائها.. «الفيفا» يفرض شروطاً تعجيزية على الكويت.. دراسة حكومية تدعو لإصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب ومشاركة العسكريين


10/1/2017  الآن - صحف محلية  12:16:54 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: أشيد بأداء ...
من الأنباء

الجريدة

«مكافحة الفساد» أمانة بأعناق أمنائها

 تقصي حقائق» في «مكافحة الفساد»

 «التشريعية»: إعادة انتخابات نائب الرئيس غير صحيحة

 الأنباء

الأمير: أشيد بأداء البلدية في الفترة الأخيرة

 تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان لـ «الرعاية السكنية»

 الراي

لجنتان لتقصي الحقائق في «مكافحة الفساد» ... وتعزيز الكفاءة الأمنية في المنافذ البحرية

 «الفيفا» يفرض شروطاً تعجيزية على الكويت

 دراسة حكومية تدعو لإصلاح النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب ومشاركة العسكريين

 النهار

«الكويتية»: حقوق العاملين محفوظة

 صندوق سيادي للمتقاعدين بـ 5 مليارات دينار من الإيرادات

 


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