سياسي كردي سوري: 'ب ي د' سينهار مع انهيار نظام الأسد

قال نوري بريمو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، إن تنظيم 'ب ي د' الإرهابي سينهار ويختفي مع انهيار نظام الأسد، المسؤول عن مقتل مئات آلاف البشر وتهجير الملايين، والذي سوف يحاسب على ما اقترفته يداه ضد الشعب السوري.

وجدد بريمو، لمراسل الأناضول في مدينة أربيل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، اتهاماته لتنظيم 'ب ي د' الإرهابي، بالمسؤولية عن قتل بعض أعضاء حزبه حرقًا وهم أحياء في مدينة عفرين، بريف محافظة حلب السورية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتابع: 'تنظيم (ب ي د) يشن بشكل منتظم كل يوم، هجمات ضد أعضاء حزبنا وأنصارنا في مناطق سيطرته. لقد داهموا قبل 10 أيام بعض المنازل، واقتادوا 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60-70 عامًا إلى مراكزهم من أجل ما يسموه بالخدمة العسكرية الإلزامية، وفي وقت لاحق من مساء اليوم نفسه أحرقوا منازل المعتقلين لديهم. ما أدى إلى وفاة 3 مسنين حرقًا. إن المعتقلين والأشخاص الذين ماتوا حرقًا كانوا من أنصار حزبنا'.

ولفت بريمو أن تنظيم 'ب ي د'، امتداد منظمة 'بي كا كا' في سوريا، حوَّل مناطق سيطرته التي تسلمها من نظام الأسد في الشمال السوري إلى سجن كبير، وقال 'التنظيم يهاجم أعضاء وكوادر حزبنا بشكل منهجي، ويواصل احتجاز الكثير منهم بدون وجه حق'.

كما ذكَّر أن تنظيم 'ب ي د' الإرهابي، ما زال حتى اليوم، يحتجز العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء المجلس الوطني الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكّد أن المنظمات الارهابية لا تعرف معنى مفهوم 'حقوق الإنسان'، قائلًا: 'إن 'ب ي د' هي عبارة عن ميليشيا. تتصرف بناءً على تعليمات من إيران وبشار الأسد. ولا يمتثلون لأي جهة غيرهما'.

وشدد أن الميليشيات الإرهابية مثل 'ب ي د' وغيرها، لا تستطيع فرض هيمنة مطلقة على المنطقة، وقال: 'مات مئات آلاف البشر خلال الحرب في سوريا، وهجّر 12 مليون إنسان. نظام الأسد سوف يحاسب على ما اقترفته يداه ضد الشعب السوري'.

ولفت بريمو إلى أنه لا مستقبل لنظام الأسد وتنظيم 'ب ي د' في سوريا، وقال: 'عندما ينهار نظام الأسد، فإن تنظيم 'ب ي د' سينهار ويختفي'.

وشدد بريمو على أن تنظيم 'ب ي د' ليس حزبًا كرديًا، بل هو تنظيم إرهابي مسلحة، يعمل في خدمة النظام السوري وإيران.