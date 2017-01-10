التربية: الانتهاء من تصحيح الفلسفة والعربية والتاريخ والإنجليزية



أعلن نائب رئيس لجنة الاختبارات بالقسم الادبي في وزارة التربية منصور الظفيري، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال تصحيح اختبارات مواد الفلسفة واللغة العربية والتاريخ واللغة الانجليزية للمرحلة الثانوية في قطاعي التعليم العام والديني.

وقال الظفيري في تصريح صحافي، انه سيتم اعلان النتائج عبر موقع الوزارة الالكتروني يوم الثلاثاء او الأربعاء المقبل على اقصى تقدير.

وأكد حرص وزارة التربية على الحفاظ على سرية تصحيح الاختبارات عبر وضع رقم سري لكل مدرسة، مبينا ان تصحيح الاختبارات يكون في صالات مخصصة لذلك.

وأوضح ان عملية نقل واستلام اوراق الاختبارات من المدارس تكون عن طريق سيارات مخصصة تابعة لادارة الخدمات العامة بوزارة التربية وفي صناديق محكمة الغلق.

من جانبه، قال المشرف الاداري لكنترول القسم الادبي والمعهد الديني عادل الراشد في تصريح مماثل، إن عملية الاختبارات سارت على اكمل وجه، وان عملية التصحيح والفرز ورصد ومتابعة أوراق الاجابة تمت بحرص شديد لينال كل طالب حقه.

وأوضح ان ورقة اختبار كل طالب تراجع اكثر من مرتين للتأكد من حصول الطالب على حقه كاملا، لافتا الى ان عملية التصحيح والرصد تكون بشكل يومي.

وكانت اختبارات نهاية الفترة الدراسية الاولى للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والادبي الى جانب المعهد الديني من العام الدراسي 2016-2017 انطلقت الأربعاء الماضي وتستمر حتى الاثنين 16 يناير الجاري