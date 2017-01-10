الحكومة الكينية تهدد بطرد 5 آلاف موظف بالقطاع الصحي

هددت الحكومة الكينية بطرد 5 آلاف طبيب وممرض وعامل مالم يعودوا إلى عملهم غدًا الأربعاء في المستشفيات العامة، وإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر.

وفي أوائل ديسمبر/كانون أول 2016، بدأ إضراب العاملين في المستشفيات العامة بكينيا، لعدم حصولهم على زيادات في الرواتب التي وعدتهم بها الحكومة، قبل 3 أعوام.

ويطالب الأطباء في كينيا بزيادة الأجور بنسبة 300% ونحو 40% للممرضين والممرضات، تنفيذًا لاتفاق أبرم مع الحكومة في 2013.

وأصدرت محكمة علاقات العمل والتوظيف في كينيا، اليوم الثلاثاء، مذكرات اعتقال بحق 7 مسؤولين من 'اتحاد أطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المجال الطبي'.

وطالب قاضي المحكمة المسؤولين بإيقاف الإضراب 'غير القانوني'، حسب قوله، وأمرهم باستئناف العمل، لكن المسؤولين واصلوا إضرابهم.

وسبق أن صرح أوما أولونغا الأمين العام للاتحاد بأن العاملين في المجال الطبي يطالبون بتحسين ظروف العمل والمعاش.

وأشار أن 'الحكومة تدفع لضباط الشرطة المتدربين مرتبات لـ 6 أشهر (فترة التدريب)، وهو أكثر مما تدفعه للأطباء المبتدئين الحاصلين على 6 سنوات من التدريب'.