وفيات الثلاثاء 10 يناير 2017

مريم ابراهيم احمد القلاف، ارملة احمد صالح احمد الشمالي، «80 عاماً» شيعت، حسينية الشمالي، الدعية، ت: 98899303 – 69955494.

عيده علي شحاذ الحضيري العازمي، زوجة عيد محمد الحضيري العازمي، «67 عاماً» شيعت، للرجال: الصباحية، ق4، ش11، م168، للنساء: الصباحية، ق2، ش14، م771، ت: 66679143 – 55520400.

سعد رشيدان صالح المطيري، «92 عاماً» شيع، للرجال: ابوفطيرة، ق6، ش50، م61، للنساء: أبوفطيرة، ق6، ش183، م63، ت: 99202005 – 55000949.

شملان حسين عبدالوهاب، «80 عاماً» شيع، للرجال: الظهر، ق1، ش4، م8، للنساء: الظهر، ق4، ش4، م1، ج1، ت: 66789711 – 65122667.

محمد مبارك سعود الدليمي، «58 عاماً» يشيع غدا في التاسعة صباحا، الرميثية، ق2، ش20، م9، ت: 98914122 – 99363817.

علي صفر علي اشكناني، «78 عاماً» شيع، للرجال: ميدان حولي، الحسينية الاشكنانية، مقابل ادارة المعلومات المدنية وشهادة الميلاد، للنساء: العارضية، ق2، ش2، م36، ت: 99064487 – 66400507.

منى مطلق محمد العلي، زوجة ناصر عبدالله المشيطي، «58 عاماً» تشيع غدا في التاسعة صباحا، للرجال: اليرموك، ق4، الشارع الثالث، ج1، م10، للنساء: مشرف، ق5، الشارع الأول، ج2، م14، ت: 99999137 – 94448822.

عمر سلطان راشد العاطفي، «28 عاماً» يشيع غدا بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان، هدية، ق5، ش11، م52، مقابل مسجد راشد العاطفي، «94444599 – 94444869.