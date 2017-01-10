واشنطن تعزز وجودها العسكري في بولندا لردع 'التهديد الروسي'

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، بنشر جنود مزودين بالعتاد في بولندا ضمن إطار عملية أطلقت عليها 'استقرار الأطلسي'.

وبحسب وسائل إعلام بولندية، فإنّ 'نشر الولايات المتحدة جنودها في بولندا يأتي بهدف ردع المخاطر الناجمة عن الوجود العسكري الروسي، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تواجد حلف الناتو في شرق أوروبا'.

وذكرت وسائل الإعلام، أنّ 'القوة الأمريكية انتقلت إلى بولندا عبر الأراضي الألمانية، وأنها تتضمن 87 دبابة و144 مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي وبضعة آلاف من الجنود الأمريكان، الذين سيتم نشرهم لاحقاً في عدة دول بشرق أوروبا'.

وتعد هذه الخطوة أكبر تعزيز عسكري تقوم به الولايات المتحدة في شرق أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي.