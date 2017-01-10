أكثر من 13 مليون دولار لصالح (غرينادا) لمشروع زراعي

قدم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية مع حكومة غرينادا ، قرضاً قيمته أربعة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 13.6 مليون دولار أمريكي) وذلك في سانت جورج التوقيع وذلك للإسهام في تمويل مشروع الطرق الفرعية والزراعية (المرحلة الثالثة) في غرينادا . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن غرينادا معالي السيد/ كيث سي ميتشل – رئيس الوزراء ووزير المالية ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع السيد/ عبدالله خليل المصيبيح - المدير الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الصندوق .

يهدف المشروع المقترح إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في غرينادا من خلال تحسين الوصول لإستغلال ومعالجة ونقل وتصدير المحاصيل الزراعية ، وتسهيل الوصول للأماكن السياحية ، وتسهيل وصول سكان المناطق الريفية لأماكن العمل والخدمات الإجتماعية وذلك بتكلفة نقل اقتصادية للركاب والبضائع في كافة الأحوال الجوية .

يتكون المشروع من أعمال إعادة بناء أو تحسين 12 طريقاً فرعياً وزراعياً وجسراً في ستة مقاطعات من غرينادا إلى المواصفات القياسية للطرق المغذية الإسفلتية أو الخرسانية يبلغ مجموع أطوالها حوالي 16.5 كيلومتراً ويتراوح عرضها بين 3.8 و 5.5 متراً مع مصارف خرسانية جانبية أو أرصفة بعرض حوالي متر واحد على كل جانب بالإضافة لمنشآت الصرف والجسور وتجهيزات السلامة . ويشمل المشروع كذلك الخدمات الإستشارية لإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية والإشراف على التنفيذ ، والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ وإدارة المشروع . هذا ويتوقع أن يتم إكتمال تنفيذ المشروع في 2019 .

وبتقديم هذا القرض فإن الصندوق يكون قد قدم إلى غرينادا سبعة قروض ، حيث سبق وأن قدم لها الصندوق ستة قروض لتمويل مشاريع في قطاع الطرق بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 44 مليون دولار أمريكي) كما قدم لها الصندوق ثلاثة معونات فنية لتمويل لإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لعدد من المشاريع بقيمة حوالي 371 ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 1.261 مليون دولار أمريكي) ، سحبت اثنتين منها بالكامل ، بينما تم دمج الثالثة بقيمة حوالي 72 ألف دينار كويتي بالقرض الذي قدمه الصندوق لتمويل أحد المشاريع في قطاع الطرق .