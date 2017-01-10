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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- استجواب «الرياضة» قريباً.. إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في الكويت.. وانكشف لغز الحاويات المفقودة!.. وزير التجارة ألغى ترخيص مقصف محطة مياه الصليبخات


10/1/2017  الآن - صحف محلية  11:46:55 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- استجواب «الرياضة» ...
من الجريدة

الجريدة

استجواب «الرياضة» قريباً

 انتخاب النصف وكيلاً لـ «الشعبة البرلمانية»

 «مناديب» الحربش والهرشاني ترفع الجلسة

 الأنباء

إطلاق خدمة الإنترنت المجاني في الكويت

 «الظواهر السلبية» أجّجت الخلافات السياسية

 الراي

وانكشف لغز الحاويات المفقودة!

 العجيل لـ «الراي»: البنوك قادرة على تمويل «الكويتية»... وعجز الميزانية!

 ظواهر سلبية طيَّرت... الجلسة

 النهار

وزير التجارة ألغى ترخيص مقصف محطة مياه الصليبخات

 25 ألف وحدة سكنية جنوب «صباح الأحمد»

 


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