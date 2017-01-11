ضبط 47 طناً بعد التلاعب بتواريخ الصلاحية

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، من إحباط مخزن في منطقة الشويخ الصناعية كان يقوم بالتلاعب في تواريخ صلاحية 47 طنا تقريبا من الأرز المصري المنشأ، وذلك من خلال تمديد تاريخ الصلاحية سنة مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.

وجاء في بيان صحفي لوزارة التجارة والصناعة، أن الفريق المشكل برئاسة مراقب تفتيش محافظة العاصمة مرزوق علي العتيبي، ورئيس النوبة حامد خلف الظفيري، والمفتشين، تمكنوا من الوصول إلى المخزن قبل تصريف الكميات المضبوطة والتي كانت قد تم تجهيزها تمهيدا لطرحها في الأسواق المحلية.

كما تمكن فريق الرقابة التجارية من ضبط معرض آخر للمواد الغذائية في منطقة الشويخ الصناعية، قام بتمديد فترة صلاحية الفواكه المجففة المعروضة للبيع داخل المعرض لمدة 8 شهور إضافية مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.

وأشارت الوزارة إلى أن المعرض كان يقوم بالغش في بلد منشأ الفواكه المجففة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في عملية الغش لتمديد الصلاحية.

يذكر أن هناك توجيهات مشددة من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لقطاع الرقابة بتكثيف الجولات التفتيشة على الأسواق وخصوصا محلات المواد الغذائية.