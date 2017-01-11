لا وضع ولا أمومة ولا حج.. والتربية تكتفي بالصمت

في الوقت الذي لم تقم فيه وزارة التربية بالتعليق وعلى رأسها الوزير د.محمد الفارس، واكتفت بتوجيه مدراء المناطق. اكدت الوزارة- وبناء على تعميم وارد من ديوان الخدمة المدنية- عدم منح المعلمين والمعلمات البدون اي نوع من الاجازات سواء كانت اجازة حج او وضع وامومة او طارئة او خاصة.

ووفقا لكتاب صادر بهذا الشأن من قبل مدير الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في كتاب عممه على مدراء المناطق التعليمية جاء فيه 'انه بالاشارة الى كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 10 يونيو 2016 بشأن مدى احقية المستعان بخدماتهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الحصول على الاجازات الدورية واجازة الوضع والامومة والحج والطارئة والخاصة نفيدكم بأنه بناء على كتاب ديوان الخدمة فإن قاعدة عمل المستعان بخدماتهم هي الاجر مقابل عمل فقط دون استحقاقهم اي نوع من الاجازات ايا كانت'.