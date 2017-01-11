وفيات اليوم الأربعاء 11 يناير 2017

نصرة عطية سليمان الحربي، أرملة/عبدالكريم صالح الحربي، 89 عاما، (شيعت)، رجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ق12، تلفون: 99704724، نساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م4، تلفون: 99791003.

علي ناصر محمد الكنعان، 79 عاما، (شيع)، رجال: اليرموك، ق4، ش1، م13، تلفون: 66772266، نساء: حطين، ق3، ش11، م60، تلفون: 66757555.

أحمد عبدالقادر محمد السرحان، 79 عاما، (شيع)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع حمود النصف، م9، تلفون: 99449005، نساء: الروضة، ق3، ش32، م6، تلفون: 99555506.

فريدة علي حسين المشري، زوجة/بدر عبدالله المطر، 65 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق5، ش51، م11، تلفون: 99857770، نساء: قرطبة، ق4، ش الأول، م70.

زهرة شريف علي، أرملة/مراد حجي غلوم اشكناني، 96 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد النقي، الدسمة، تلفون: 99450313، نساء: الدسمة، ق5، ش52، م7، تلفون: 22532672.

رشيد سعود صالح العازمي، 71 عاما، (شيع)، رجال: جابر العلي، ق6، ش25، م1، تلفون: 99872444، 60070001، نساء: الظهر، ق4، ش1، م32، تلفون: 99605858.

حزوه راسم سالم، أرملة/محمد فهاد ابوحماده العجمي، 76 عاما، (شيعت)، رجال: العزاء في مقبرة صبحان فقط، تلفون: 96936336، نساء: الرقة، ق4، ش40، م128، ش المخفر.

موضي ضويحي طريخم العدواني، زوجة/مطلق ضحوي طريخم العدواني، 85 عاما، (شيعت)، رجال: ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، تلفون: 66445585، نساء: العمرية، ق4، ش3، م39، تلفون: 99650963.

عبدالله نجيب عبدالله فهد العدواني، 27 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الخميس بمقبرة صبحان)، رجال: العمرية، ديوان العداوين، تلفون: 66240011، نساء: الفحيحيل، ق1، ش1، م18.

علي حسين غلوم حسين، 73 عاما، (شيع)، رجال: سلوى، حسينية سيد محمد، تلفون: 51334433، نساء: مسجد الشيرازي، بنيد القار.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»