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12/1/2017 3:05:46 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الحمود على «المنصة» بحقيبتيه.. الأمير ثمّن إنجاز العبدالرزاق كبطل عالم للرياضات المائية.. هند الصبيح لـ «الراي»: زيادة الرسوم على الوافدين أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية


12/1/2017  الآن - صحف محلية  1:08:53 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الحمود على «المنصة» ...
من الأنباء

الجريدة

الحمود على «المنصة» بحقيبتيه

 وزير الشباب يخاطب إنفانتينو لرفع تعليق النشاط الرياضي

 ترسية «الأنابيب النفطية» تشعل أزمة نيابية وسياسية

 الأنباء

الأمير ثمّن إنجاز العبدالرزاق كبطل عالم للرياضات المائية: الكويتيون يتميزون برفع اسم بلدهم عالمياً

 النمش لـ «الأنباء»: «مكافحة الفساد» تسلمت 393 إقرار ذمة مالية وتلقت 15 بلاغاً منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

 الراي

هند الصبيح لـ «الراي»: زيادة الرسوم على الوافدين أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية

 تأشيرات زيارة لأقارب الوافدين... آلياً

 الجواز الإلكتروني... بلا بصمة وراثية

 النهار

بابا الفاتيكان: جهود سمو الأمير حثيثة لحل النزاعات وإعلاء السلام

 «السكنية»: 21.48 مليون دينار علاوات وبدلات للموظفين

 


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