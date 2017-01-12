حرائق أمغرة تتجدد!

أعلنت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء عن سيطرة فرق الإطفاء على حريق مستودع مواد كهربائية اندلع صباح اليوم الخميس بمنطقة أمغرة ، وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة 7:05 صباحاً يفيد عن اندلاع حريق مستودع مواد كهربائية تبلغ مساحته 5000 متر2 ، وقد تم توجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والجهراء والعارضية والسالمية والهلالي والعمليات والاسناد ، وكان وقت وصول اول فرقة اطفاء للموقع في غضون 6 دقائق ، حيث باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وعزله عن باقي المستودعات المجاورة ، فيما اصيب اثنان من رجال الإطفاء خلال تعاملهما مع الحادث وتم نقلهما الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت الإدارة الى ان الحادث كان على متابعة مستمرة من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ/ محمد العبدالله المبارك الصباح الذي كان على اتصال هاتفي مع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق/ خالد راكان المكراد للإطمئنان على اخوانه رجال الإطفاء.

وكان الحادث بقيادة نائب المدير العام لشئون قطاع المكافحة بالإنابة العميد/ محمد المحميد ومدير اطفاء محافظة الجهراء العميد/ محمد الكندري ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد/ خليل الامير.