حريق وإنهيار سقف مدرستين بدون إصابات

قال وزير التربية الدكتور محمد الفارس ان حريقا نشب اليوم الخميس في مدرسة فرحان الخالد الثانوية بنين في منطقة بيان وكذلك حدوث انهيار جزء من سقف احد ممرات مدرسة لطيفة الفارس بنات بالفحيحيل مؤكدا عدم وجود اصابات بشرية في الحادثتين.

واوضح الدكتور الفارس في تصريح خلال جولة تفقدية للوقوف على اسباب الحريق والاطلاع على تطورات الموقف والاطمئنان على الطلبة وسير عملية الاختبارات ان جميع طلاب المدرستين بأمان ولم يصب احد بأذي وان الاختبارات مرت بسلام دون اي معوقات تذكر أو تخلف اذى نفسيا لدى الطلاب.

وذكر انه فور نشوب الحريق في مكاتب الادارة في مدرسة فرحان الخالد تم ابلاغ الادارة العامة للاطفاء التي حضرت الى موقع الحريق حيث تم اخماده ونتجت عنه اضرارا مادية فقط مشيرا الى تواجد رجال الامن من وزارة الداخلية ايضا للوقوف على الحريق.

ولفت الى انه من الصعب الآن التكهن بأسباب اندلاع الحريق وان الوزارة بانتظار تحقيقات الادارة العامة للاطفاء ومن بعدها سيتم احالة المتسبب ان وجد الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وفيما يتعلق بانهيار جزء من سقف مدرسة لطيفة الفارس قال الوزير انه انهيار محدود في احد الممرات ولم يخلف اي اصابات بشرية ولم يؤثر سلبا على اداء الطالبات للاختبارات مؤكدا حرص الوزارة على سلامة الطالبات وتهيئة الاجواء لهن لأداء الاختبارات في اجواء نفسية ملائمة.

وذكر انه حرص على متابعة الأوضاع عن كثب والتأكد من عدم تأثيرها على سير العملية التعليمية مبينا ان الوزارة بانتظار التقرير الفني من منطقة الأحمدي التعليمية وكذلك سرعة تحديد التلفيات لاصلاحها بأسرع وقت ممكن.

ووعد بحل اي مشكلات في المدرستين مع اعطاء التعليمات بسرعة اصلاح الاجزاء المتضررة حتي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الطلاب والطالبات.