روسيا تغير تركيبة قواتها في سورية

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إنها بدأت تغيير تركيبة قواتها في سوريا في إطار عملية لتقليص وجودها لم يتم الإعلان عنها مسبقاً.

ونقل عن الوزارة قولها إنه تم سحب أول ست قاذفات من طراز سوخوي-24 وإن أربع طائرات هجوم أرضي من طراز سوخوي-25، أقلعت متجهة إلى قاعدة حميميم الجوية السورية في محافظة اللاذقية ضمن عملية تناوب مقررة.

وأضافت أنه سيتم سحب المزيد من الطائرات وأفراد الجيش المتمركزين بالقاعدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفاً لإطلاق النار في سوريا في أواخر ديسمبر كانون الأول وقال إن روسيا ستسحب بعض قواتها من سوريا.

وفي الأسبوع الماضي قال رئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري جراسيموف إن قوة بحرية روسية بقيادة حاملة الطائرات أدميرال كوزنيتسوف بدأت الانسحاب من شرق البحر المتوسط.