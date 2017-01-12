وفيات الثلاثاء 12 يناير 2017

نصرة عطية سليمان الحربي أرملة عبدالكريم صالح الحربي 89 عاماً، شيعت، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ق12، النساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م4، ت: 99704724، 99791003

علي ناصر محمد الكنعان 79 عاماً، شيع، الرجال: اليرموك، ق4، ش1، م13، النساء: حطين، ق3، ش11، م60، ت: 66772266، 66757555

أحمد عبدالقادر محمد السرحان 79 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع حمود النصف، م9، النساء: الروضة، ق3، ش32، م6، ت: 99449005، 99555506

فريدة علي حسين المشري زوجة بدر عبدالله المطر 65 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة، ق5، ش51، م11، النساء: قرطبة، ق4، ش الأول، م70، ت: 99857770

زهرة شريف علي أرملة مراد حجي غلوم أشكناني 96 عاماً، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، النساء: الدسمة، ق5، ش52، م7، ت: 99450313، 22532672

رشيد سعود صالح العازمي 71 عاماً، شيع، الرجال: جابر العلي، ق6، ش25، م1، النساء: الظهر، ق4، ش1، م32، ت: 99872444، 60070001، 99605858

حزوه راسم سالم أرملة محمد فهاد أبوحماده العجمي 76 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء في مقبرة صبحان فقط، النساء: الرقة، ق4، ش40، م128، ش المخفر، ت: 96936336

موضي ضويحي طريخم العدواني زوجة مطلق ضحوي طريخم العدواني 85 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان العداوين، مقابل نادي التضامن، النساء: العمرية، ق4، ش3، م39، ت: 66445585، 99650963

عبدالله نجيب عبدالله فهد العدواني 27 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الرجال: العمرية، ديوان العداوين، النساء: الفحيحيل، ق1، ش1، م18، ت: 66240011

علي حسين غلوم حسين 73 عاماً، شيع، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، النساء: مسجد الشيرازي، بنيد القار، ت: 51334433