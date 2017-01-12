احتجاجات طلابية على غلاء الأسعار في إندونيسيا



جابت حشودٌ من الطلاب، اليوم الخميس، شوارع مدن رئيسية في إندونيسيا؛ احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وطالبوا الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع والمواد الأساسية.

وحسب 'الأناضول'، احتشد نحو ألف متظاهر في العاصمة جاكرتا، وتوجَّهوا نحو القصر الرئاسي ومبنى البرلمان من أجل لقاء الرئيس 'جوكو ويدودو' ونقل طلباتهم إليه.

ورفع بعض المتظاهرين شعارات نددت بغلاء الأسعار، فيما أدَّى آخرون مشاهد مسرحية تعبِّر عن معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء.

وقال منسِّق التظاهرة إحسان موناوار إنَّ الاحتجاجات تأتي نتيجة غلاء أسعار بعض الاحتياجات الأساسية، بما فيها الكهرباء والوقود والخدمات العامة في مراكز الشرطة، فضلًا عن منتجات الفلفل الحار التي هي عنصر أساسي من المأكولات الإندونيسية، في أوائل عام 2017.

وأضاف أنَّ ارتفاع أسعار الوقود يتسبَّب تلقائيًّا بغلاء جميع الأسعار، مثل الفلفل الحار، والاحتياجات الأخرى، معربًا عن رفض الشعب لهذه السياسة، محذِّرًا من أنَّها قد تسبب بـ'انتكاسة' في البلاد.

وحذَّر من أنَّ الطلاب سيخرجون في احتجاجات أكبر في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم، متابعًا: 'على حكومة البلاد أن تعي أنَّنا جبنا الشوارع اليوم كي نعبر عن مطالب الشعب'.

ونشرت السلطات الإندونيسية نحو ألفي عنصر شرطة، خلال الاحتجاجات، التي من المنتظر أن تنتهي في الساعة 6.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، رفعت الحكومة أسعار الوقود غير المدعوم، كما قررت إلغاء دعم الكهرباء عن المشتركين بشكل تدريجي.