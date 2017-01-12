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13/1/2017 1:34:41 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- 8 محاور باستجواب الحمود.. لا حجز على رواتب المواطنين.. وضرائب على الوافدي.. الجارالله: «التعاون» سيبعث برسالة إلى طهران.. إسرائيل تصادر آلاف الدونمات في نابلس


12/1/2017  الآن - صحف محلية  11:56:05 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- 8 محاور باستجواب ...
من النهار

الجريدة

8 محاور باستجواب الحمود 

27 مشروعاً بقانون في برنامج عمل الحكومة

لجنة قضائية تحقق في خلافات مجلس أمناء «مكافحة الفساد»

الأنباء

لا حجز على رواتب المواطنين.. وضرائب على الوافدي 

الجارالله: «التعاون» سيبعث برسالة إلى طهران

 الراي

«البصمة الوراثية» لمَنْ يطلبها لدى استصدار الجواز الإلكتروني

 «الزراعة» تسحب 180 قسيمة في كبد والوفرة والعبدلي

 الحكومة تنتقد «الصوت الواحد» وتؤيد ضمناً «رئيس الوزراء الشعبي»

 النهار

«الكهرباء»: التغلب على مشكلة نقص العدادات قريباً 

الكندري للحربش: جئنا لخدمة الشعب وليس للمناصب

 إسرائيل تصادر آلاف الدونمات في نابلس

 


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