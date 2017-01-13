القبض على قاتل المبتعث السعودي 'حسين النهدي' بأمريكا

أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية أنه تم القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي (24 عاماً) الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.



وأفاد موقع 'سبق' السعودي، اليوم الجمعة أن المدعي العام لمقاطعة 'دن' في ويسكونسن، وجه التهمة رسيماً للمتهم كولين أوسبرن ( 27 عاماً )، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوتا، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة.



وقال المتهم 'إن النهدي قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده'، إلا أن شهود عيان في الموقع، أكدوا أن المتهم اقترب من النهدي الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر، إلا أن المتهم اقترب منه مجدداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة، ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع'.



وبدورها، ذكرت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها، أنها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصوات في الخارج وتفاجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذ المحل بقوة، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما.



يذكر أن النهدي تعرض إلى اعتداء في الثانية فجراً من يوم الأحد 30 أكتوبر الماضي في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن، وعند وصول المحققون إلى موقع الجريمة وجدوا الضحية فاقداً للوعي، وينزف من فمه وأنفه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة صحية حرجة، وبعد ذلك بعدة ساعات أعلن المستشفى تدهور حالته ووفاته.