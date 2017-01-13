عصابة تتاجر في الخمور حاولت قتله خلال عملية الضبط

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم الجمعة أن الوزارة تسخر كل السبل العلاجية للنقيب إسماعيل احمد بهبهاني الذي أصيب أثناء ضبطه أحد المتهمين في قضية خمور.

وقالت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي ان الشيخ خالد الجراح زار النقيب بهبهاني من مرتبات الادارة العامة للمباحث الجنائية بمستشفى مبارك الكبير ونقل إليه تحيات القيادة السياسية العليا وتمنياتها له بالشفاء العاجل.

وأضافت الإدارة أن الوزير استمع من الفريق الطبي المعالج للنقيب إلى تقرير كامل عن حالته الصحية وأكد تسخير كل السبل العلاجية لشفائه ليعود إلى خدمة وطنه معتبرا ما قام به بهبهاني نموذجا يحتذى لرجال الأمن الأمناء على امن وطنهم.