شاب ينهي حياة شقيقه دهسا وضربا بالمطرقة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف النقاب عن جريمة قتل بمنطقة الأندلس اليوم الجمعة الموافق 13/1/2017.



وأوضحت الإدارة أن القاتل غير كويتي من مواليد 1980 قام بدهس أخيه من مواليد 1978 عدة مرات بمركبته، ثم ترجل من مركبته وأجهز عليه بمطرقة كانت في يده ولاذ بالفرار.



وأشارت الإدارة إلى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى أما الأخ الجاني فقد قام بتسليم نفسه في وقت لاحق في مخفر الأندلس وتبين أن سبب الجريمة خلافات ومشاكل عائلية وتم تسجيل قضية قتل عمد رقم 11/2017 جنايات الأندلس وإحالة المتهم إلى جهة الاختصاص.



وكشفت الإدارة أن الحادث في بدايته كان يوحي بانه حادث دهس مروري عادي ولكن جهود الأجهزة الأمنية المختصة كشفت عن الحقيقة.



