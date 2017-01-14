FacebookTwitterYoutubeRSS
14/1/2017 4:35:05 PM

تويتر ينذر ترامب


هدد بإغلاق حساب ما لم يتوقف عن خطاب الكراهية

14/1/2017  الآن- صحف  1:14:25 PM
هدد بإغلاق حساب ما لم يتوقف عن خطاب الكراهية

قال المتحدث الرسمي لتويتر أن القواعد والسياسات الخاصة بـ “خطاب الكراهية” تنطبق على جميع الحسابات المسجلة في تويتر وأنه سيتم إيقاف الحسابات التي تنتهك هذه القواعد حتى وإن كان حساب الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، وبحسب فوكس نيوز عرفت نقابة المحامين الأمريكية “خطابات الكراهية” بأنها الخطابات التي تسيء، تهدد أو تهين بمجموعة محددة بناء على العرق، اللون، الدين، الإعاقة أو أي سمات خاصة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن “دونالد ترامب” قد تم انتخابه الشهر الماضي ليكون الرئيس الأمريكي الخامس والاربعون، والذي ستبدأ فترة رئاسته في أواخر شهر يناير المقبل.



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني