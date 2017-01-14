صلاح المسعد: 38 محامي دولة إلى التحقيق بسبب إهمالهم بالعمل

كشف رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عن حرمان نحو 20 شخصاً في إدارة الفتوى والتشريع من لقب مستشار، فلم تشملهم الترقيات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وقال المسعد- بتصريح للقبي- 'لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون في الإدارة. فنحن أمام مسؤولية، وإذا أردنا تطبيق القانون فيجب أن نبدأ بأنفسنا».

وعما يثار بأن هناك مستشارين ومحامي دولة لا يلتزمون بالعمل، اجاب: «اتخذنا الإجراءات القانونية بحقهم، فأحلناهم إلى التحقيق، واتضح أن تقييمهم لا يؤهلهم لهذا اللقب».

واضاف المسعد: «أحلنا مؤخرا 38 من محامي الدولة -جميع الدرجات- إلى التحقيق، وذلك لإهمالهم في عملهم بالملفات القضائية، فمنهم من أهمل في حضور المحاكم، ومنهم من تسبب في خسارة قضايا للدولة، وبالتالي كل من لا يعمل بجد سيحصل على جزائه، والإدارة لا تتسع للمهملين».