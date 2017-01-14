كشف النائب ناصر الدوسري في حديث له مع عن تقدمه بمقترح بقانون خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن 'إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية'.

واضاف الدوسري في تصريح لـ أن مقترحه بقانون القادم جاء بعد 'الفشل الذريع للجهاز المركزي في حل‬ ملف الإخوة غير محددي الجنسية'، مبينا خلال حديثه ان البديل عن الجهاز بعد إلغاءه وفقا للمقترح يكون من خلال 'إنشاء هيئة تنفيذية لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية تحت إشراف وزير الداخلية'.

وجاء تصريح النائب الدوسري في تحرك تجاه قضية البدون في مجلس الأمة منذ انتخابه قبل نحو شهر، وفي ظل ما تبقى من المدة الزمنية لمرسوم إنشاء الجهاز والذي ينتهي نوفمبر المقبل بعد ان تم التجديد له قبل عامين تقريبا بالإضافة إلى ما سبقته من اربع سنوات مضت .