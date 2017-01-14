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أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: «الأنابيب» ملغاة قانونيا.. 8 محفزات تقود البورصة في 2017 لكسر حالة الجمود.. «الأعلى للتخطيط»: انتظروا «كويت جديدة».. التأمين الصحي للكويتيين جميعاً


14/1/2017  الآن - صحف محلية  11:52:49 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «المحاسبة»: «الأنابيب» ...
من جريدة النهار

الجريدة

«المحاسبة»: «الأنابيب» ملغاة قانونياً

 3 عراقيل تواجه «المطار 2»

 جامعة الكويت: لجنة تحقيق في «ماجستير التحكيم»

 الأنباء

«الأعلى للتخطيط»: انتظروا «كويت جديدة»

 تخفيض أسعار الكهرباء قيد البحث

 الراي

التأمين الصحي للكويتيين جميعاً

 القطعتان 3 و4 في خيطان ... مساران أمام «السكنية»

 العنجري مديراً لـ «العلاج بالخارج» ... والعجمي لـ «الفحص قبل الزواج»

 النهار

ربط «الدفاع» و«الديوان» بنظام آلي للتجنيد

 توجه لخفض سن الناخب إلى 18 عاماً

 8 محفزات تقود البورصة في 2017 لكسر حالة الجمود

 


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