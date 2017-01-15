رئيس تشيلي السابق يخوض انتخابات الرئاسة مجددا

قبل ريكاردو لاجوس المعارض البارز لدكتاتور تشيلي السابق أوجستو بينوشيه يوم السبت ترشيح حزبه لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2017.



وسبق أن تولى لاجوس رئاسة البلاد في الفترة من 2000 إلى 2006.



وتعهد لاجوس (78 عاما) الذي يمثل حزب يسار الوسط من أجل الديمقراطية بتحسين التواصل بين الساسة والجماهير والاستثمار في البنية التحتية والمضي في إصلاح معاشات التقاعد والتعليم ومعالجة انخفاض الإنتاجية.



وقال لاجوس لدى قبوله ترشيح الحزب في إحدى دور السينما في سانتياجو 'دور التقدميين هو الاستمرار في الدفع إلى حدود ما هو ممكن.'



ولاجوس معروف في تشيلي بدوره المركزي في معركة تحقيق الديمقراطية في البلاد خلال فترة ثمانينات القرن الماضي. وتنحى بينوشيه بعد أن خسر استفتاء عام 1988 على حكمه بعد نجاح حملة 'لا' التي ساعد لاجوس في قيادتها.



وكان لاجوس ينظر إليه كرئيس معتدل مع رجال الأعمال. لكنه أصاب بعض اليساريين بخيبة الأمل لعدم بذل جهد أكبر لمعالجة عدم المساواة في البلاد.