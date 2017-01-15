مقتل ثلاثة على الأقل في تمرد جديد بسجن برازيلي

قطعت رؤوس ثلاثة سجناء على الأقل أمس السبت في تمرد جديد لايزال مستمرا في سجن بمدينة ناتال عاصمة ولاية ريو جراند دو نورتي بشمال شرق البرازيل، وفقا لما ذكرته الحكومة المحلية.



وبدأ التمرد في السجن مساء السبت ، الأكبر في الولاية، وأنه وفقا للسلطات، بدأ التمرد عندما توجهت مجموعة من السجناء، وجميعهم أعضاء في عصابة إجرامية، إلى جناح آخر بالسجن لمواجهة أعضاء عصابة أخرى.



وقال مسئول في إدارة السجون بالولاية 'مما رأيناه، يمكننا أن نقول إن ما لا يقل عن ثلاثة سجناء قتلوا، ورأينا رؤوسهم المقطوعة'.



يذكر أن القدرة الاستيعابية للسجن تبلغ 620 سجينا لكنه يأوي حاليا 1083 سجينا.



ومنذ بداية عام 2017، تسببت أعمال شغب بين السجناء في السجون البرازيلية في مقتل أكثر من 100 شخص.