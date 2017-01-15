اشتباه بوجود قنبله انتهى بخلوها من أي متفجرات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة ألمانية (يورو وينكس) اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسبب الاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة كانت تقل على متنها 299 راكبا وكانت متجهة من مطار صلالة في سلطنة عمان إلى مدينة كولن الألمانية.

وأضاف الهاشمي أن إدارة العمليات تلقت بلاغا من كابتن الطائرة يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا في مطار الكويت الدولي مشيرا إلى التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة.

وأشار إلى أنه بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من خلو الطائرة من أي متفجرات.