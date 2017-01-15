استبيانان ضخمان للخريجين والموظفين بالهيئة منذ 15 عاماً

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إقامة تقييم لمخرجاتها للسنوات من ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٥ ، حيث يحتوي التقييم يحتوي مقياسين ، الاول موجه لخريجي الهيئة للسنوات المشار إليها ، والثاني موجه للمسئولين عن الموظفين من خريجي الهيئة خلال تلك السنوات .

ودعت الهيئة إلى مشاركة الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحد الاستبيانين من العاملين والمسئولين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الكويت ، وتكون الإجابة على الأسئلة عبر الروابط التالية:

الأول موجه لخريجي الهيئة للسنوات المشار إليها سابقا

‏https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-uG9rizUPU2PEloPROgDiewmK2Vw2wlDq76kzChoqE1UQUxKN0EwMjRJTjlCQjhORVBNMVFIS1ZUMi4u

والثاني موجه للمسئولين عن الموظفين من خريجي الهيئة للسنوات المشار إليها

‏https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-uG9rizUPU2PEloPROgDiewmK2Vw2wlDq76kzChoqE1URDFIN1FZNjUyVjdNU0tQRllSOFc5U1gwQi4u