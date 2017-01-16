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16/1/2017 7:04:11 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- استجواب شامل للحمود.. المسعد لـ الجريدة.: سنحيل 32 مستشاراً إلى التقاعد.. إلغاء فوائد قروض «التأمينات»..«الداخلية»: خلو طائرة «يورو وينغز» من المتفجرات


16/1/2017  الآن - صحف محلية  12:07:45 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- استجواب شامل ...
من الجريدة

الجريدة

استجواب شامل للحمود

 المسعد لـ الجريدة.: سنحيل 32 مستشاراً إلى التقاعد

 «الداخلية والدفاع» البرلمانية: شهر لإنجاز تعديلات «الانتخابات»

 الأنباء

الفارس لـ «الأنباء»: تنسيق مع الديوان لحلّ مشكلة المعلمين «البدون»

 أسماء 5056 طالباً وطالبة تم قبولهم بالفصل الدراسي الثاني في 'التطبيقي'

 الراي

إلغاء فوائد قروض «التأمينات»

 «الصحة» لا تستطيع الاستغناء عن الوافدين ... أطباء وممرضين وفنيين وحتى إداريين

 «الموانئ» تتسلم خلال أيام أراضي جديدة في المنطقة الحرة لتوسعة ميناء الشويخ

 النهار

«الداخلية»: خلو طائرة «يورو وينغز» من المتفجرات

 «الكهرباء والماء».. مؤسسة قابضة حكومية

 


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