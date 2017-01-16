وفيات 16 يناير 2017

إيمان هادي عوض مسفر بن حلولان العازمي 24 عاماً، شيع، الرجال: القصور، ق2، ش20، م6، النساء: الصباحية، ق2، ش3، م332، ت: 65598555، 99085528

عبدالرزاق علي خليفة الشاهين الغانم 76 عاماً، شيع، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، النساء: النزهة، ق1، ش13، م36، ت: 22547166

جمعة حمد جمعة التميمي 65 عاماً، شيع، الرجال: الأندلس، ق12، ش6، م11، النساء: القصور، ق7، ش35، م14، ت: 97330223

يوسف عبدالله محمد الكندري 76 عاماً، شيع، الرجال: الشعب، مقابل شارع القاهرة، (ديوان الكنادرة)، النساء: غرب مشرف (مبارك العبدالله) ق2، شارع أحمد محمد الحميضي، م39، ت: 66581118

ابتسام يوسف حمد المير 59 عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق2، ش20، م53، النساء: العديلية، ق1، ش عمورية، م15، ت: 97710099، 22512526

محمد عبدالله عبدالعزيز البديوي 21 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م29، النساء: خيطان الجنوبي، ق3، ش94، م99، ت: 66644770، 67711044

محارب خليفة خلف الشمري 81 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، مقبرة الجهراء، الواحة، ق2، ش1، م14، ت: 66721172، 99854942

مرضي ضاوي الفتح العازمي 83 عاماً، شيع، الرقة، ق4، ش المخفر، م3، ت: 96622260، 99643789

فهد عبدالرزاق شاهر الشريفي 56 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الأندلس، ق10، ش4، م9، النساء: العدان، ق2، ش86، م13، ت: 50000302، 99067674