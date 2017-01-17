27 مليون دولار من الصندوق للمساهمة في تمويل طريق باتومي

تم اليوم في العاصمة تبليسي التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية جورجيا والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره ثمانية ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 27 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق باتومي - أخلتسيخة (مقطع خولو - غودردزي) . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كليةً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن جمهورية جورجيا ، معالي السيد/ ديميتري كومسيشفيلي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، و وزير المالية، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع السيد/ يوسف البدر – المدير الإقليمي لدول وسط آسيا وأوروبا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جورجيا بشكل عام ، وفي المناطق الجبلية المحيطة بالطريق بشكل خاص ، وذلك من خلال تسهيل وصول سكان تلك المناطق إلى أماكن العمل والخدمات الاجتماعية ، وتسهيل نقل منتجاتها إلى الأسواق ، وتسهيل الوصول إلى الأماكن السياحية ، وزيادة حركة النقل العابر ، وتخفيف الضغط على الطرق البديلة ، بالإضافة إلى منافع أخرى تتمثل في رفع كفاءة حركة المركبات على الطريق وبتكلفة نقل اقتصادية للركاب والبضائع وتحسين مستوى السلامة المرورية في معظم الأحوال الجوية .

يتكون المشروع من أعمال مدنية لإعادة تشييد وتأهيل مسار مقطع الطريق وتغطيته بالخرسانة الإسفلتية وفقاً للمواصفات القياسية ، وذلك بطول يبلغ حوالي 29 كيلومتر ، وبعرض 7.5 متر وأكتاف جانبية بعرض 1-2 متر ، مع توفير مستلزمات السلامة المرورية . وتشمل الأعمال بناء مصارف وعبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار والثلوج ، وإعادة بناء أربعة جسور ، بالإضافة إلى بناء جدران إستنادية في مواقع مختلفة لتدعيم مسار الطريق وذلك بطول اجمالي يبلغ حوالي 14 كيلومتر . ويشتمل المشروع على توفير الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية وتضمين معايير السلامة المرورية والإشراف على التنفيذ ، كما يشتمل على دعم مؤسسي لتوفير خبير هندسي متفرغ لإدارة تنفيذ المشروع .

وبتوقيع اتفاقية هذا القرض ، فإنه يكون القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق لجمهورية جورجيا ، لتمويل مشروعات في قطاع النقل ، وذلك بقروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 17.3 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 59 مليون دولار أمريكي) .