التشريعية تعتمد حزمة قوانين بينها شمول العسكريين البدون برواتب التقاعد

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تعديل النظام الانتخابي وتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات كهرباء وتحلية الماء إضافة إلى مقترح تعديل قانون التأمين الصحي للوافدين.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إنه تم إقرار مقترح لتعديل النظام الانتخابي يقضي بأن تجرى الانتخابات بنظام خمس دوائر وصوتين مشيرا إلى أن اللجنة بحثت المقترح وأقرته من الناحيتين الدستورية والقانونية وأحالته إلى اللجنة المختصة.

واضاف الدلال أن اللجنة رفضت بالأغلبية مقترحا لزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى ست دوائر وإعادة توزيع أصوات الناخبين.

وأوضح أنه تمت الموافقة على مقترح لحماية رواتب المتقاعدين بالإجماع ومقترح لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه.

وذكر أن اللجنة وافقت على تعديل قانون الفحص قبل الزواج بإضافة طلب الصحيفة الجنائية وشهادة بخلو المتقدم للزواج من الأمراض مبينا أن اللجنة أقرت مقترحا لوضع ضوابط على التأمين الصحي وفرض رسوم إضافية على الوافدين مقابل الخدمات الصحية الحكومية.

وقال إن اللجنة وافقت بالإجماع على شمول العسكريين من غير محددي الجنسية ممن كان لهم دور في تحرير الكويت بالرواتب التقاعدية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة بالأغلبية على عدد من الاقتراحات بقوانين لتحديد مدد زمنية للمعاشات التقاعدية وعلى عدد من المقترحات لتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة الكويتية.