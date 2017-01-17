وفيات 17 يناير 2017

صيتة حمد محمد المطيري زوجة مناور زبن المطيري 87 عاما، شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق7، ش713، م45، النساء: الفردوس، ق7، الشارع الأول، ج1، م21، ت: 97915115، 99620712

لطيفة صالح مبارك العلي زوجة طالب عبدالله الكهيلي 63 عاما، شيعت، الرجال: أبوفطيرة، ق1، ش104، م273، النساء: القرين، ق3، ش6، م25، ت: 97664569، 98843119، 66995451، 97879018

عائشة خميس الجاسم الخميس زوجة يوسف عبدالله بوعركي 78 عاما، شيعت، الرجال: العارضية، ق3، ش6، م29، النساء: الفيحاء، ق6، شارع الزهراء، م8، ت: 55021010، 96633201

عباس إبراهيم حسن صادق 76 عاما، شيع، الرجال: سلوى، (حسينية سيد محمد)، العزاء ابتداء من اليوم، ت: 66040222، 69000456