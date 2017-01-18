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18/1/2017 4:07:30 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- توحيد الجنسية غير دستوري.. الجراح لـ «الميزانيات»: سنحقق في ارتفاع «بند الضيافة».. لا مساس برواتب الكويتيين ومساعدة اجتماعية لربة المنزل من سن الـ 40


18/1/2017  الآن - صحف محلية  12:52:59 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- توحيد الجنسية غير ...
من الجريدة

الجريدة

توحيد الجنسية غير دستوري

 «الشؤون» توافق على إعادة سن الحدث إلى 18 عاماً

 الجراح لـ «الميزانيات»: سنحقق في ارتفاع «بند الضيافة»

 الانباء

«إعصار 2017».. الكويت قادرة على امتصاص أي ضربة

 الصبيح: لجنة عليا لتعديل التركيبة السكانية

 الراي

العقاريون يحذّرون من الضغط على الوافدين: بناياتنا قد تخلو ... والإيجارات ستنخفض 

لا مساس برواتب الكويتيين ومساعدة اجتماعية لربة المنزل من سن الـ 40

 عيسى الكندري يسأل الحكومة عن «امتيازاتها» لـ «طيران الجزيرة»؟

 النهار

فيديو «بلهجة سورية» قاد إلى مخبأ المهاجم

 «هيئة الإعاقة»: ميكنة الخدمات تنطلق في أبريل

 

 


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