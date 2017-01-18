وفيات اليوم الأربعاء 18 يناير 2017

صالح علي عبدالله الضويان 79 عاما، شيع، الرجال: الفيحاء، ق4، شاعر عبدالعزيز المزيني، مقابل حديقة ابن رشد، م11، ديوان المزيني، النساء: الخالدية، ق2، ش22، م15، ت: 66820802، 99747095، 99296992، 99743446

رضية دوخي الشبو أرملة علي عبدالله الشبو 87 عاما، شيعت، الرجال: سلوى، ق6، ش المتنبي، م30، النساء: سلوى، ق6، ش2، م30، ت: 97147063، 60444488

فلاح فهاد شبيب آل حويل العجمي 32 عاما، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق7، ش701، م30، النساء: النسيم، ق2، ش19، م14، ت: 51179788، 99807176

سارة سالم علي الشاوي المري زوجة عبدالهادي محمد عويضة العواد العجمي 47 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة فقط.

شيخة عبدالهادي محمد الجبعة زوجة حسين علي الجبعة 59 عاما، شيعت، الرجال: سلوى، ق2، ش10، م34، النساء: العدان، ق6، ش8، م7، ت: 66780040، 99756466

نسيمة علي محمد ثويني امبيريج القلاف 70 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، ق2، حسينية بوعليان، النساء: الدعية، ق4، ش القرطبي، م5، ت: 66000276، 97198717

مرزوق سعد الشحيتاوي 83 عاما، شيع، الرجال: جابر الأحمد، ق1، ش165، م161، النساء: بيان، ق8، ش الأول، ج8، م26، ت: 50603312، 97978964، 66440336

حجاج خالد حجاج العجمي 66 عاما، شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق4، ش427، م250، (أزرق 14)، النساء: الواحة، ق4، ش الثاني، ج1، م1468، أزرق4، ت: 60666452، 99051139

عبداللطيف خالد عبداللطيف المهيدب 64 عاما، شيع، الرجال: الرميثية، ق4، ش45، م43، النساء: الزهراء، ق5، ش514، م34، ت: 66702646، 99055488، 97371731، 25240901

عبدالله وليد خالد القبندي 27 عاما، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: صباح السالم، ق4، ش12، م59، النساء: القيروان، ق3، ش309، م50، ت: 99814604، 99055209، 24660626

فاطمة حسن أحمد الموسى أرملة حسن علي حسن الخواجة 83 عاما، شيعت، رجال: المنصورية، حسينية آل ياسين، نساء: الرميثية، ق8، شارع أسامة بن زيد، ج84، م337، حسينية آل الرسول، ت: 99572298

علي حمد أحمد المنصور 90 عاما، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: عبدالله السالم، ق4، شارع سيد علي سيد سليمان، م16، ديوان المنصور، النساء: السلام، ق7، ش716، م11، ت: 55555633

نوال صالح علي حسن 50 عاما، شيعت، الرجال: السلام، ق6، ش601، م43، النساء: جابر الأحمد، ق2، ش253، م337، ت: 99628578، 99833953