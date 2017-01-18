الحربي: بعد تصدر العقد ملاحظات ديوان المحاسبة

اعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي اليوم الاربعاء انهاء الوزارة عقد شركة الخدمات العامة المختصة بمعاملات الوافدين المشتركين بالضمان والتامين الصحي وتحصيل الرسوم المالية بدلا من الوزارة.

وقال الحربي في تصريح صحافي ان القرار جاء بعد تصدر العقد ملاحظات ديوان المحاسبة طوال السنوات الماضية دون معالجتها.

واضاف ان كتاب انهاء العقد يشمل تحميل الشركة الفروقات المالية التي قد تنشأ اثناء او بعد قيام الجهات المختصة بالوزارة بتسلم العقد.

واوضح انه من المقرر طرح مزايدة جديدة للشركات المختصة بتحصيل اموال الوزارة الى حين تسلم شركة الضمان الحكومي العمل بعد بناء المستشفيات المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة.