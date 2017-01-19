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19/1/2017 1:45:38 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- أولويات الحكومة تسير بما لا يشتهي النواب.. الفضالة يمطر المرزوق بأسئلة عن «الأنابيب».. الكويت «بلا عجز» حتى عام 2021.. الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير مركز «تجميع 31» النفطي


19/1/2017  الآن - صحف محلية  12:23:49 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- أولويات الحكومة تسير ...
من الجريدة

 

الجريدة

أولويات الحكومة تسير بما لا يشتهي النواب

 الفضالة يمطر المرزوق بأسئلة عن «الأنابيب»

 وزير الصحة يفسخ عقد شركة الخدمات العامة

 الأنباء

الكويت «بلا عجز» حتى عام 2021

 «الكهرباء» توقف النقل والندب نهائياً بـ 7 قطاعات وإدارات

 الراي

الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير مركز «تجميع 31» النفطي

85 في المئة من سكان الكويت وافدون خلال 10 سنوات!

 «الداخلية» تجدد دماءها بترقية عمداء وألوية وإحالة على التقاعد 

النهار

ترقية 16 عميداً في «الداخلية» لرتبة لواء

 930 ألف دينار مكافآت الأعمال الممتازة في «السكنية»

 «الداخلية» أوقفت إصدار الجوازات القديمة 3 أيام

 


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