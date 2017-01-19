انهيار مبنى من 15 طابقاً في العاصمة الإيرانية

انهار مبنى من 15 طابقاً إثر حريق في وسط العاصمة الإيرانية طهران .



وأفادت وكالة أنباء فارس الايرانية إن حريقاً اندلع اليوم في برج تجاري وسط طهران، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث.

ونشب الحريق في برج 'بلاسكو' التجاري، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.



وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت للمكان لإخماد الحريق، واغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث مع ازدياد الاشتعال في البرج.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المطافي بالعاصمة طهران أن الحريق نشب صباح اليوم، في مبنى 'بلاسكو' الواقع في تقاطع شارع جمهوري وفردوسي وسط طهران، وعمليات الاطفاء مازالت مستمرة.



ولفت جلال ملكي الى أن 200 رجل اطفاء من 10 مراكز بالعاصمة، يشاركون في عمليات اخماد الحريق حاليا.

وبيّن أن الحريق نشب في الطابق الثامن وسرى للطوابق العلوية، وتصاعدت أعمدة الدخان من المبنى التجاري الكبير الذي يحوي معارض ومشاغل الالبسة.



وأضاف إن رجال الاطفاء تمكنوا من إجلاء العشرات في الدقائق الأولى من العمليات، ومنهم 6 أشخاص انقذوا عبر سلالم الإطفاء، فيما أصيب شخصان جراء استنشاق الدخان وتمت إحالتهم للطوارئ الطبية.