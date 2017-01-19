الإستئناف تؤيد حبس العصفور والحجرف بقروب الفنطاس والبراءة للبقية

قضت محكمة الإستئناف بتأييد أحكام أول درجة بحبس كل من عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف وخليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح وعذبي فهد الأحمد خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهم «الإذاعة عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة». وتضمن حكم المحكمة بمعاقبة سعود عبدالعزيز سعود العصفور بالحبس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وبراءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري من التهم كافة المنسوبة إليهم.