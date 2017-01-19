233 انتهاكاً ضد الإعلاميين العرب الشهر الماضي

أوردت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي 'سند' التي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين تقريرا عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لشهر كانون الأول لعام 2016 ان عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم بلغ 50 إعلاميا.

وأضاف التقرير أن من بين هؤلاء 19 إعلامياً قتلوا عمداً، و31 سقطوا ضحايا أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية، مقابل 54 إعلامياً فقدوا حياتهم في عام 2015، منهم 39 إعلامياً وإعلامية بالقتل العمد و15 أثناء التغطية.

وبلغ عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي 284 صحفياً، وذلك حسب بيانات الراصدين في شبكة 'سند'.

ورصد تقرير الشبكة الشهري خلال الشهر الماضي 233 انتهاكاً وقعت على 91 حالة، منها 79 حالة فردية، و12 حالة جماعية، وتعرض لها 92 إعلامياً وإعلامية و14 مؤسسة إعلامية، وذلك مقابل 315 انتهاكاً في تشرين الثاني الماضي.

ولاحظ التقرير انخفاضاً في عدد الانتهاكات الجسيمة خلال شهر كانون الأول الماضي، اذ بلغت نسبتها 20.7 بالمائة من المجموع العام للانتهاكات، وبواقع 47 انتهاكاً جسيماً، مقارنة بـ 27 بالمائة وبواقع 86 انتهاكاً جسيماً في تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الحالات المرصودة في التقرير 38 نوعاً وشكلاً من الانتهاكات، بلغت أعلاها 26 انتهاكا بالمنع من التغطية، و23 انتهاكاً بالإضرار في الأموال، و21 انتهاكاً على خلفية الاستخدام التعسفي للسلطات القضائية، إضافة إلى 19 انتهاكاً بالرقابة المسبقة و17 بمصادرة الصحف بعد طباعتها.

ووثق التقرير تعرض 13 إعلامياً وإعلامية للاعتداء الجسدي، وسجل إصابة 10 إعلاميين بجروح، وبلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للتحقيق الأمني على خلفية عملهم الإعلامي 9 إعلاميين.