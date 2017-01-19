'التعاون الإسلامي' يدين العنف ضد مسلمي الروهينجيا

دان مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي خلال اجتماع استثنائي اليوم الخميس اعمال العنف والاضطهاد التي تمارس بحق مسلمي الروهينجيا في ميانمار.

وحث المجلس في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المخصص لبحث وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، حكومة ميانمار للقضاء على الاسباب الجذرية لمحنة اقلية الروهينجيا المسلمة، وعلى إعادة الجنسية للروهينجيا المسلمين التي انتزعت منهم بموجب قانون عام 1982.

واعرب الاجتماع، الذي افتتحه وزير الخارجيه الماليزي انيفه امان، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ووزراء خارجية المنظمة، عن بالغ القلق ازاء اعمال العنف في شمال راخين بميانمار، والتي اسفرت عن سقوط ارواح بريئة ونزوح عشرات الآلاف من ابناء الروهينجيا، مطالبين الامين العام التنسيق مع حكومة ميانمار لارسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الاسلامي لزيارة المسؤولين والمتضررين من ابناء اقلية الروهينجيا المسلمة.