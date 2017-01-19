وفيات الخميس 19 يناير 2017

قاسم حسين حسين دشتي 76عاما، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، النساء: المنقف، ق4، ش52، م21، ت: 99663631

زايد عبدالله الصادر 76عاما، شيع، الرجال: العمرية، ق3، ش3، م19، النساء: العمرية، ق3، ش3، م17، ت: 99867979، 98950500، 99510560، 96646000

صفوق ثويني غضبان العنزي 77عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الرجال: المنقف، ق1، ش127، م38، النساء: الصباحية، ق3، ش6، م330، ت: 99046353، 99199700

فهد هادي منصور آل حمدان الدوسري 31عاما، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، بمقبرة صبحان، الصباحية، ق3، ش1، م558، ديوان آل حمدان، ت: 55569370

عايض هوشان سهل الديحاني 80عاما، شيع، أشبيليه، ق4، ش403، م1، ت: 50899888