يونيسف: نقص التعليم سيسبب ضياع جيل كامل من السوريين

حذرت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخميس من أن أكثر من 40 بالمئة من الاطفال السوريين اللاجئين في تركيا، أو ما يعادل نحو 380 ألفا، لا يتلقون التعليم بشكل مناسب مما ينذر بضياع جيل كامل.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف جستن فورسيث في بيان انه 'ما لم يتوفر المزيد من الموارد، هناك خطر حقيقي لظهور +جيل ضائع+ من الأطفال السوريين، محروم من المهارات التي سيحتاجها لإعادة بناء بلده'.

وتستقبل تركيا نحو 2,7 مليون لاجئ سوري بينهم 1,2 مليون طفل.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن ما يقارب من 2,7 مليون طفل سوري 'في أنحاء المنطقة غير ملتحقين بالمدارس - الجزء الأكبر منهم داخل سوريا نفسها حيث لا يزال ملايين الأطفال يواجهون الخطر مع اقتراب الصراع من السنة السادسة'.

ووفق ارقام لوزارة الصحة التركية نشرتها وكالة أنباء الاناضول، ولد نحو 180 الف سوري في تركيا منذ بدء الصراع في آذار/مارس 2011.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا الشهر ان بلاده قد تجنس جزءا من اللاجئين السوريين والعراقيين الذين أتوا إلى تركيا هربا من الحرب دون اعطاء ارقام او تواريخ.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ العام 2011 بمقتل أكثر من 300 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.