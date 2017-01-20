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20/1/2017 3:41:48 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- الصالح: وفرنا 1.1 مليار دينار بتقليص النفقات الثانوية.. «الاستئناف» تؤيد حبس عذبي الفهد وخليفة العلي والحجرف والعتيقي والداود 5 سنوات.. اكتمال طلب «التركيبة السكانية».. طلب نيابي بإيقاف لجنة إعادة تقييم ذوي الإعاقة


20/1/2017  الآن - صحف محلية  1:07:00 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- الصالح: وفرنا 1.1 ...
من الجريدة

 

الجريدة

الصالح: وفرنا 1.1 مليار دينار بتقليص النفقات الثانوية

 «الاستئناف» تؤيد حبس عذبي الفهد وخليفة العلي والحجرف والعتيقي والداود 5 سنوات

 «التمييز» فصلت في 2000 طعن خلال شهرين

 الأنباء

اكتمال طلب «التركيبة السكانية»

 الصالح: عجز مالي أقل.. ولا نية لخفض الدعم

 الراي

فضيحة تأخير مركز «تجميع 31» النفطي تكبر 3.3 مليار دولار خسائر... حتى الآن

 «حقوق الإنسان» للتريث في جلسة «التركيبة السكانية»: يجب ألا تجنح للمساس بالإخوة الوافدين

 طلب نيابي بإيقاف لجنة إعادة تقييم ذوي الإعاقة

 


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