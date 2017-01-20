بدء مراسم إنتقال السلطة وتنصيب الرئيس الـ 45 لأمريكا

وكالات



وصل دونالد ترامب صباح اليوم الجمعة الى البيت الابيض، حيث يعقد اجتماعا اخيرا مع باراك اوباما قبل ان يؤدي اليمين خلفا له في منصب رئيس الولايات المتحدة.



وسيتناول دونالد وميلانيا ترامب الشاي مع باراك وميشيل اوباما في أحد صالونات البيت الابيض قبل ان يتوجهوا معا في الموكب نفسه الى مبنى الكابيتول، حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس قبل ان يلقي خطابه.



وأطلق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا اليوم مراسم يوم تنصيبه عبر توجهه الى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل أن يتناولا الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته.



وترامب الذي سينصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة عند الساعة 17:00 ت غ في مبنى الكابيتول ارتدى معطفاً وبزة داكنة اللون وربطة عنق حمراء. فيما ارتدت زوجته ثوبا باللون الازرق.