وفيات اليوم الجمعة 20 يناير 2017

• محمد عبدالله عبداللطيف الخياط، 70 عاما، (شيع)، رجال: حطين، ق2، ش212، م36، تلفون: 99118126، نساء: حطين، ق2، ش217، م58



• عوض بندر عوض الشلاحي المطيري، 48 عاما، (شيع)، رجال: صباح الناصر، ق6، ش45، م39، (مقابل الدائري السادس)، تلفون: 55333892، نساء: الفردوس، ق1، ش1، ج4، م31



• عبدالرحمن فهد عبدالرحمن المذن، 86 عاما، (شيع)، رجال: كيفان، ق4، شارع منى، م46، (ديوان المذن)، تلفون: 51133534، نساء: الرميثية، ق3، ش31، م22، تلفون: 67716639.



• جبره عواض مليحان، أرملة: ناصر عبيد المطيري، 79 عاما، (شيعت)، رجال: الجهراء، سعد العبدالله، ق1، ش25 رئيسي، م216، تلفون: 99250350، نساء: الجهراء، القصر، ق4 ب، ش6، ج2، م140، أزرق 4، تلفون: 55883399



• نفلا مجبل عيد الهيلع، أرملة: مبارك حمود الهيلع العازمي، 72 عاما، (شيعت)، الصباحية، ق2، ش4، م694، تلفون: 99633554



• جاسم محمد جاسم الحاتم، 28 عاما، (شيع)، الرميثية، ق3، شارع طاهر البغلي، مقابل مدرسة حسن الكندري (أبو تمام سابقا)، حسينية القائم، تلفون: 99156478، 97526265



«إنا لله وإنا إليه راجعون»